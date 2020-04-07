 الإسماعيلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بيراميدز

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:29 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:29 ص

تأكد جاهزية عصام صبحي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لمباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي لحقت به وهي شد في العضلة الخلفية منعته من استكمال لقاء فريقه الأخير ضد فيوتشر الذي أقيم مساء السبت الماضي على ملعب السلام بالقاهرة وانتهى بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

انتظم اللاعب في مران فريقه الذي أقيم مساء الأربعاء، على ملعب الدراويش الرئيسي استعدادًا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأصبحت مشاركة «صبحي» في اللقاء المقبل تعود لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الأخير ومشاركته بشكل طبيعي في المران. لمطالعة مشاركات اللاعب اضغط هنا ”

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق قام برفع الحمل البدني على لاعبيه في الوقت الحالي عقب إقامة التدريبات على فترتين من أجل زيادة اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر.


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