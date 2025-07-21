مؤتمر جماهيري لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

نظّمت "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مساء اليوم الاثنين، مؤتمرًا جماهيريًا في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، ضمن فعالياتها الدعائية لدعم مرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك وسط حضور كثيف من المواطنين وقيادات حزبية وشخصيات عامة.

واستعرض مرشحو القائمة خلال المؤتمر ملامح برامجهم الانتخابية، التي ركزت على دعم مسيرة التنمية المستدامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دور مجلس الشيوخ كمظلة تشريعية داعمة للدولة المصرية.

وتفاعل الحضور مع الكلمات التي ألقاها المرشحون، حيث تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة حول القضايا التي تهم الشارع السكندري، لا سيما ما يتعلق بملفات الصحة، والتعليم، والنقل، والفرص الاستثمارية، والمباني الآيلة للسقوط، حيث وعد المرشحون بإيصال صوت المواطن تحت قبة المجلس والعمل على إيجاد حلول فعالة لتلك التحديات.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجولة الميدانية التي تقوم بها القائمة في عدد من مناطق الإسكندرية، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي، وسط منافسة متزايدة على مقاعد مجلس الشيوخ.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق الكشوف النهائية للمرشحين في دائرة الإسكندرية، والتي تضم 22 مرشحًا بنظام الفردي وعدد من الأحزاب، بالإضافة إلى قائمة واحدة ضمن نظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية، وفقًا لأحكام القرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن قواعد الدعاية الانتخابية.