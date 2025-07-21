الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية في القطاع بشكل ممنهج

قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الاحتلال لا يبقي أي شيء داخل قطاع غزة من استهداف للمستشفيات والطواقم الطبية واعتقالات واستباحة لكل شيء.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن آخر هذه الاستهدافات كان اعتقال الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية الذي كان في جولة ميدانية لزيارة المستشفيات للتأكد من وجود كل ما يلزم.

وأوضح أن اعتقال الطواقم الطبية واستهداف لكل المنظومة الصحية من قِبل الاحتلال يتم بشكل ممنهج ضد المنظومة الصحية داخل قطاع غزة حتى يتوقف الأطباء والممرضون والعاملين داخل المستشفيات عن تقديم الخدمة الصحية.

وتابع: «قوات الاحتلال تعلم جيدا أن العمل الصحي أساس لوجود حياة داخل قطاع غزة».

ولفت إلى استشهاد 44 طبيبًا من أمهر الأطباء داخل قطاع غزة واعتقال 1500 شخص داخل مستشفيات القطاع، ما يؤكد أن الاحتلال يعلم جيدا أن هذه المنظومة التي تحافظ على الحياة داخل قطاع غزة يعني خروج القطاع وموت المصابين ووفاة الأطفال وكبار السن، حيث أن العمود الأساسي داخل غزة هو الأطباء والمنظومة الصحية العاملة في القطاع.

