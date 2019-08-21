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الهدوء يسيطر على أسعار الدولار خلال التعاملات اليوم

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 2:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 2:52 م

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي هدوءا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث تراجعت العملة الأمريكية أكثر من 30ر1 جنيه منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل ١٦,٥٢ جنيه للشراء و١٦,٦٢جنيه للبيع .. كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل ١٦,٥٣ جنيه للشراء و١٦,٦٣جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ، استقر سعر الدولار ليسجل ١٦,٥٣ جنيه للشراء و١٦,٦٣ جنيه للبيع .. واستقر في بنك الإسكندرية ليسجل ١٦,٥٣ للشراء و١٦,٦٣جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل ١٦,٥٣جنيه للشراء و١٦,٦٣ جنيه للبيع فيما سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ١٦,٥٦ جنيه للشراء ، ١٦,٦٥ جنيه للبيع.

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