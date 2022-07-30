البرهان يعرب عن تقديره لأمير قطر لوقوف الدوحة مع السودان لتجاوز أزمة الفيضانات

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وفي بداية الاتصال، أعرب البرهان عن شكره وتقديره لأمير قطر على تضامن بلاده ووقوفها مع السودان لتجاوز أزمة الفيضانات التي اجتاحت عدة ولايات سودانية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين "الشقيقين" وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كانت طائرتان من القوات الجوية الأميرية القطرية قد وصلتا اليوم الأحد إلى السودان، تحملان شحنة مساعدات إغاثية عاجلة، مقدمة من صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع قطر الخيرية وبالتنسيق مع سفارة دولة قطر لدى الخرطوم.

وقال صندوق قطر للتنمية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة قنا، إن الطائرتين تحملان 62 طنا من المساعدات الغذائية و600 خيمة للأسر المتضررة من الفيضانات.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من دولة قطر في إطار دعم الشعب السوداني ضمن حملة إغاثية عاجلة للتصدي للفيضانات التي تواجهها البلاد ودعمها في إعادة البناء بعد هذه الكارثة.

كانت السلطات السودانية قد أعلنت مؤخرا أن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصا.