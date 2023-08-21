العراق يدعو بريطانيا للتعاون في الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأموال

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى التعاون بين بلاده وبريطانيا في مجال الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد.



وأكد السوداني، خلال استقباله لوزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توجندهات والوفد المرافق له، على "أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المتعلقة بالتهريب والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى إسترداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد"، بحسب بيان للحكومة العراقية.



وقال: "إن مكافحة الفساد مطلب شعبي وخطره لا يتوقف عند العراق، بل يتسع ليهدد جميع دول العالم".



وأوضح أن "الحكومة العراقية، أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في العراق خلال الفترة من 2023 إلى 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة من 2023 إلى 2025، وأن العراق يبذل جهودا الكبيرة في مجال مكافحة هذه الآفة".



وذكر السوداني أن "الحكومة ترحّب بتوقيع إعلان النوايا المشترك المزمع إبرامه بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية ومسودة مذكرة التفاهم بين البلدين والإشادة بدعم المملكة المتحدة للعراق والوقوف معه في الحرب ضد تنظيم داعش".



من جانبه، أبدى توجندهات استعداد بريطانيا لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لدعم الأجهزة الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش" وتحقيق الإستقرار الأمني للعراق.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد.