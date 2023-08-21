الولايات المتحدة تدعو مواطنيها الموجودين في بيلاروسيا إلى المغادرة فورا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى بيلاروسيا، داعية الموجودين هناك إلى المغادرة فورًا.



وقالت سفارة واشنطن لدى مينسك في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إن الحكومات البولندية والليتوانية واللاتفية، صرحت بإمكانية إغلاق المزيد من المعابر الحدودية مع بيلاروسيا.



ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى بيلاروسيا؛ بسبب استمرار السلطات البيلاروسية في تسهيل هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا، وتعزيز القوات العسكرية الروسية، والتطبيق التعسفي للقوانين المحلية، واحتمال حدوث اضطرابات مدنية، وخطر الاعتقال.



وشددت على أهمية مغادرة مواطنيها من بيلاروسيا فورًا، عبر المعابر الحدودية المفتوحة مع ليتوانيا ولاتفيا أو بالطائرة.



ونوهت أنه غير مسموح للمواطنين الأمريكيين بدخول بولندا برا من بيلاروسيا، محذرة مواطنيها من السفر إلى روسيا أو أوكرانيا، في الوقت الحالي.



وأغلقت ليتوانيا الجمعة، اثنين من المعابر الحدودية الستة التي تربطها ببيلاروسيا المجاورة، في مواجهة مخاطر تشكلها مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.



وقالت لينا لورينايتيت غريجيين، المتحدثة باسم حرس الحدود الليتواني: «أغلقت نقطتا عبور سومسكو وتفيريسياوس الحدوديتين عند منتصف الليل»، مضيفة أن حواجز تعلوها أسلاك شائكة ستقام خلال النهار.



ومن خلال هذه الاجراءات، تعتزم ليتوانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الرد على تصاعد التوتر مع جيرانها، وبينهم بيلاروسيا التي تتهمها فيلنيوس بالقيام باستفزازات.



ويهدف قرار ليتوانيا أيضا إلى مكافحة التهريب، حيث أن نقاط العبور الأربع الأخرى مجهزة بأنظمة كشف بالأشعة السينية، بعكس الممرين اللذين أغلقا اليوم.