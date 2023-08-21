أفغانستان تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في مختلف أنحاء البلاد

أطلقت أفغانستان حملة تطعيم واسعة النطاق ضد شلل الأطفال اليوم بهدف حماية نحو 11 مليون طفل دون سن الخامسة.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان إن الحملة ستغطي أقاليم البلاد الـ34 وسوف تستمر أربعة أيام.

غير أن عملية التطعيم في الأقاليم الشمالية وإقليم أوروزجان في الجنوب ستبدأ متأخرة أسبوعا بسبب استعدادات فنية، حسبما قال نايك والي شاه مؤمن منسق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأعرب المسؤول عن أمله في أن تقوم العائلات بتطعيم أطفالهم لحمايتهم من مرض شلل الأطفال.

ووفقا للأرقام الرسمية، تم اكتشاف ما لا يقل عن خمس حالات من النوع البري من فيروس شلل الأطفال في أفغانستان خلال العام الجاري. وفي العام الماضي، تم اكتشاف حالتين في مختلف أنحاء البلاد.

وفي بعض الأحيان، تواجه حملات التطعيم في أفغانستان وباكستان صعوبات بسبب نظريات المؤامرة والاعتقاد أن تطعيم شلل الأطفال يسبب العقم أو أن الأشخاص الذين يقدمون التطيعم يعملون كجواسيس. وفي العديد من الحوادث، تعرض مقدمو تطعيم شلل الأطفال لهجوم من جانب متشددين.