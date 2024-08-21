مركز إغاثي سعودي يعلن إزالة 1139 لغما في اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) أنه تمكن من نزع 1139 لغما في مختلف مناطق اليمن، منها 13 لغمًا مضادًا للأفراد، و56 لغمًا مضادًا للدبابات، و1057 ذخيرة غير منفجرة، و13 عبوة ناسفة، خلال الأسبوع الثالث من شهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الثلاثاء أنه بذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر آب/أغسطس إلى 2529 لغمًا، وليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع (مسام) حتى الآن 455827، زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.