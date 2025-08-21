مقتل شخص وإصابة 15 آخرين جراء هجوم روسي ضخم بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت واحدة من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا هذا العام، خلال الليل، باستخدام 574 طائرة مسيرة و40 صاروخا.

وأضاف أن الهجوم في معظمه استهدف المناطق الغربية من البلاد.

وأشار مسؤولون إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 15.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن روسيا استهدفت "شركة تصنيع إلكترونيات أمريكية كبرى" في غرب أوكرانيا، دون الحديث عن مزيد من التفاصيل.

وتقع المناطق الغربية من أوكرانيا بعيدا عن خطوط القتال على الجبهة في شرق البلاد وجنوبها. ويعتقد أنه يتم نقل وتخزين معظم المساعدات العسكرية التي يقدمها حلفاء أوكرانيا الغربيون هناك.

ووفقا للبيانات الرسمية، هذا ثالث أكبر هجوم جوي روسي هذا العام من حيث عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا، وثامن أكبر هجوم من حيث عدد الصواريخ.