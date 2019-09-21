وزير الدفاع الأمريكي: قرار إرسال قوات للشرق الأوسط خطوة أولى للرد على إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، السبت، إن قرار إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط هو "خطوة أولى" في سبيل الرد على إيران، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين بالسعودية الأسبوع الماضي.

وأضاف إسبر خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تهدف إلى إقناع إيران بالعودة إلى المسار الدبلوماسي، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان إسبر قال أمس الجمعة إن بلاده سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على نشر قوات إضافية "ذات طبيعة دفاعية".

وستتركز مهمة القوات الأمريكية التي يجري إرسالها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي.

ولم يحدد رئيس هيئة الآركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد عدد القوات التي سيتم إرسالها، لكنه قال إنها ستكون بالمئات وليس بالآلاف.

وقال دانفورد إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت منشأتين لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو يوم السبت الماضي بشرقى السعودية.

لكن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تشتبهان في أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات التي تسببت في البداية في وقف نصف إنتاج النفط بالسعودية.