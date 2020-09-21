 مؤلف أغنية «رفقاً» لأصالة: اقتباسي من الحديث الشريف كان لغرض محمود - بوابة الشروق
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مؤلف أغنية «رفقاً» لأصالة: اقتباسي من الحديث الشريف كان لغرض محمود

هدى أمين
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 2:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 2:00 ص

علق محمد أبو نعمة، مؤلف أغنية رفقًا للفنانة أصالة، على الهجوم على الأغنية لاقتباسها كلمات من حديث شريف، قائلًا إنه بحث في الموضوع من الناحية الفقهية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن جمهور العلماء ذكر أن الاقتباس مباح طالما لا يخدش حياءً أو يمثل اعتباطًا أو إن كان لغرض دنئ، أما إذا في غرض محمود فهو حسن، موضحًا أنه كان يقصد أن يبرز تكريم الحديث الشريف للمرأة، وهو ما اعتبره اقتباسًا محمودًا.

وتابع حديثه، قائلًا: «مافيش حد أنسب من الرسول صلى الله عليه وسلم عشان أوجه للناس رسالة زي دي».

ولفت إلى أن الشعراء يقتبسون من القرآن الكريم والأحاديث النبوية منذ ألف سنة، كالأصفهاني وأمرؤ القيس وغيرهم، مشيرًا إلى أن أمير الشعراء أحمد شوقي اقتبس بعض الأجزاء من القرآن الكريم في قصيدة «نهج البردة» التي غنتها أم كلثوم، مرورًا بقصيدة «يا أبي أنا يوسف» للشاعر محمود درويش.

وتعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، إلي هجوم شديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، من ضمن أغنيتها الخليجية الجديدة «رفقا».

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