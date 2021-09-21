 محافظ دمياط تجري تتفقد الأعمال الجارية بشارعي الأفغاني ومشرفة - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تجري تتفقد الأعمال الجارية بشارعي الأفغاني ومشرفة

منال عوض
منال عوض
حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 12:01 ص

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير العمليات الجارية، خلال الجولة التي أجرتها، صباح اليوم، مرورًا بشارع جمال الدين الأفغاني، وطريق علي مشرفة.

واستهلت "عوض" جولتها، بزيارة شارع جمال الدين الأفغاني، الذي يربط بين شارع صلاح سالم، وطريق كورنيش النيل، بمدينة دمياط، لمتابعة الموقف الحالي به، مع إدراجه بخطة رد الشيء لأصله، حيث تضمن المخطط إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، ورصفه وإنشاء أرصفة جانبية.

وتفقدت طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة، المعروف بالترعة الشرقاوية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، الذي يتضمن تنفيذ مشروع متكامل للتنسيق الحضاري، لإنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية، وبالوعات صرف مياه الأمطار، وأماكن لإنتظار السيارات، وأيضاً رصف الطريق وإنارته وتخطيطه.

ووجهت بإعادة تخطيط الدورانات، وتنفيذ الأعمال الجارية بمنطقة باب الحرس، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، خاصة مع أهمية ذلك الشريان الحيوي، الذي يمر بمناطق مختلفة بالمدينة.

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