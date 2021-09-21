أدانت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الجبانة تشكل خطراً جسيماً على أمن وسلامة المدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بكفاءة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددة على وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة، ودعمها الكامل والمستمر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.