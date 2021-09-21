إحباط عملية غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة ومطروح، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.



وذكرت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تقريباً.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.