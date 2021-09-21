أكد خالد سطوحي، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفترة الأخيرة لم تكن كافية من أجل التجهيز لمباراة السوبر المصري بسبب رحيل العديد من اللاعبين.

وقال سطوحي فى تصريحاته لقناة "TEN": "نجحنا خلال التدريبات الأخيرة فى التركيز على الجانب البدني ولكن تأثرنا فى الوقت الإضافي، وفترة الإعداد لم تكن كافية قبل مباراة السوبر، ونجحنا فى الخروج بالسيناريو الذى كنا نريده".

وأضاف: "الأهلى فريق بطولات وكنا نلعب من أجل تقديم أداء مميز، وكنا نعلم أن فرصنا قليلة فى التتويج باللقب، ولكن كان لدينا دافع بأن البطولة من مباراة واحدة ومن الممكن أن نخطف الفوز وهذا ما تحقق فى الوصول إلى ركلات الترجيح والتتويج فى النهاية".

وتابع: "نجحنا فى الوصول إلى ركلات الترجيح أمام الأهلى، ومحمد بسام مميز للغاية فى التصدي لركلات الجزاء، وكان شعور مميز بعد إعلان حكم المباراة بتتويجنا باللقب".

وأكمل: "نهدي السوبر إلى روح المشير طنطاوي الأب الروحي لطلائع الجيش، ونأمل فى أن تكون البداية مميزة فى بطولة الدوري الموسم المقبل عكس النسخة الماضية واللاعبين الجدد اضافة لنا".