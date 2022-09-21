كورونا يباغت معسكر منتخب ألمانيا قبل مواجهتي المجر وإنجلترا بدوري الأمم

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة القائد مانويل نوير ولاعب الوسط ليون جوريتسكا بفيروس كورونا المستجد، وغيابهما عن المباراتين أمام المجر وإنجلترا بدوري الأمم الأوروبي.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن ثنائي بايرن ميونخ "تم عزلهما عن الفريق وسيغادران فندق الإقامة".

وذكر اتحاد الكرة الألماني في بيانه: "نظرا لإيجابية نتيجة اختبار فيروس كورونا لواحد من الدائرة الخاصة لأحد اللاعبين، أخضع الجهاز الطبي المنتخب الوطني وجميع أعضاء الجهاز الفني لفحوص سريعة، وينبغي أن تأتي جميع نتائج فحوصات الفريق سلبية قبل السفر، الحالات التي من المؤكد أنها اختلطت باللاعبين سيتم إخضاعها للاختبار بشكل يومي".

وتجمع المنتخب الألماني منذ أمس الأول الاثنين استعدادا لملاقاة المجر بعد غد الجمعة وإنجلترا يوم الاثنين، في الاختبار الأكبر للماكينات قبل خوض منافسات مونديال قطر.

وقرر هانزي فليك المدير الفني للفريق الألماني استدعاء أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم لتعويض غياب نوير.

وسيكون باومان الحارس الثالث لمنتخب ألمانيا خلف مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة وكيفين تراب حارس اينتراخت فرانكفورت.

وأكد اتحاد الكرة الألماني أنه سيتم استدعاء بدلاء أخرين لنوير وجوريتسكا في وقت لاحق اليوم.

وقال جوناس هوفمان لاعب المنتخب الألماني أن حالات الإصابة بفيروس كورونا "تدق ناقوس الخطر" في الوقت الذي قالت فيه فرانزيسكا فوله المتحدثة بأسم اتحاد الكرة الألماني "بعد عامين من الجائحة، أصبحت الإجراءات الاعتيادية للجهاز الطبي سارية المفعول".