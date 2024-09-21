نجوم الغناء الشعبي ينعون ابن إسماعيل الليثي

حرص عدد كبير من مطربي الأغنية الشعبية والمهرجانات على تقديم واجب العزاء للفنان إسماعيل الليثي، في وفاة نجله رضا، البالغ من العمر 11 عامًا، والذي توفي بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق العاشر.

عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب العديد من الفنانين كلمات مؤثرة للمواساة، حيث قال طارق الشيخ: "اه يا رضا ياللي وجعت قلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله، ابن أخويا وصاحبي إسماعيل الليثي، ارجو الدعاء بالرحمة، خالص العزاء، ربنا يصبر أهلك."

أما عدوية شعبان عبد الرحيم فقد كتب: "روح قلبي عريس الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى ابن أخويا وحبيبي رضا إسماعيل الليثي، ربنا يرحمك يا ضاضا ويجعل مثواك الجنة."

ونعاه محمود الليثي قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويصبرك يا إسماعيل."

كما كتب حمو بيكا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك."

وأضاف رضا البحراوي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعت قلبي يا ضاضا، ابن أخونا إسماعيل الليثي في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبي وربنا يصبر أبوك وأمك."

وعبر عمر كمال عن حزنه قائلًا: "رضا ابن أخونا الفنان إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يصبر أهلك يا رب."

وأخيرًا كتب حسن شاكوش: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك."