الجمارك التونسية تضبط كمية ضخمة من المخدرات في ميناء رادس

أعلنت السلطات القضائية في تونس عن فتح تحقيق حول كمية ضخمة من المخدرات تم ضبطها بحاوية على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وكشفت الجمارك عن المخدرات بعد عمليات تفتيش دقيقة استنادا إلى معلومات مسبقة، في ميناء رادس التجاري جنوبي العاصمة.

ووفق معلومات نشرتها إذاعة "موزاييك" الخاصة، تم ضبط كمية تقدر بمئات الكيلوجرامات من المخدرات كانت مخبأة بإحكام بين أجهزة وآلات طبخ موردة من الخارج.

وكانت حمولة الحاوية، بحسب نفس المصدر، موجهة لفائدة إحدى الشركات الخاصة المختصة في بيع وتوزيع الأجهزة الالكترونية المنزلية.

وتحقق الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني في ولاية بن عروس قرب العاصمة، للكشف عن الجهات الضالعة في محاولة تهريب المخدرات إلى التراب التونسي.

ويجري ضبط شحنات مخدرات بشكل متواتر في الموانئ التونسي فيما تكافح أجهزة الأمن ومكافحة الجريمة في تعقب شبكات الترويج المنتشرة في الأحياء الشعبية ونوادي الترفيه الليلية وحول المؤسسات التعليمية.

وتفيد بيانات الإدارة العامة للحرس الوطني بإيقاف ما يقارب 5 آلاف مروج للمخدرات في عام 2024، مقابل إيقاف 3165 مروجا عام 2023.