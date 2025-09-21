الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد ببناء جيش ذكي ومستقل

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، اليوم الأحد، بالسعي إلى إصلاح دفاعي قوي لبناء جيش ذكي ومستقل قادر على حماية البلاد من أي غزو، بدلا من الاعتماد على العدد الهائل من القوات.

وقال لي، في منشور على حسابه على فيسبوك، "في حين أنه من الصحيح أن قضية السكان خطيرة وأن موارد القوات في الأمد القريب غير كافية، فإنه لا داعي للقلق بشأن قدراتنا الدفاعية بمجرد مقارنة عدد القوات النظامية"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضح لي أن "50 شخصا مجهزين بالروبوتات القتالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة المستقلة وأنظمة الصواريخ الهجومية والدفاعية الدقيقة يمكنهم التعامل مع عشرات الآلاف من الأعداء"، داعيا إلى التحول إلى جيش ذكي واحترافي مسلح بتقنيات متقدمة.

وفي مقارنة مع قدرات كوريا الشمالية الدفاعية، أشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها قوة احتياطية قوامها 2.6 مليون جندي مستعدة لخوض القتال في أي وقت، مؤكدا أن البلاد تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث القدرات الدفاعية.

ودعا لي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر وبناء جيش ذكي، مع رعاية صناعة الأسلحة في البلاد وتعزيز الدبلوماسية الأمنية لبناء دولة لن تتعرض للغزو أبدا.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، أهمية تحقيق قدرات دفاعية قوية ومستقلة في وقت يتجه فيه العالم نحو المنافسة والصراع المسلح بعد واحدة من أطول فترات السلام والتعايش في تاريخ البشرية.

وفي الوقت نفسه، رفض لي ما وصفه بـ "الموقف الخاضع" القائل، إن مثل هذه القدرات الدفاعية لا يمكن تحقيقها دون وجود قوات أجنبية.