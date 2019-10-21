30 لاعبا سيتنافسون على اللقب.. والمجلة الفرنسية تبتكر جائزة جديدة لأفضل حارس مرمى



ينتظر محبو وعشاق كرة القدم على مستوى العالم، الإعلان عن قوائم المرشحين لجوائز الكرة الذهبية، والتى تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب، لاعبة، لاعب شاب وحارس مرمى فى العالم لعام 2019، والتى ستعلن عنها المجلة مساء اليوم.



وتعلن «فرانس فوتبول» عن قائمة من 30 اسما للمنافسة على جائزة أفضل لاعب فى العام الحالى 2019، بالإضافة إلى الكشف عن 10 مرشحين لجائزة «كوبا» التى ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما.



وبجانب تلك الجوائز سيتم الكشف أيضا عن اسم 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة فى كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة «ياشين» الخاصة بأفضل حارس مرمى فى العالم.



وسيعلن عن الفائزين بتلك الجوائز «فرانس فوتبول» خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه، على أن يتم الاستعانة بالنجم الإيفوارى المعتزل ديدى دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة.



ويعد النجم الكرواتى لوكا مودريتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد هو الفائز الأخير بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم.



التصويت لجوائز الكرة الذهبية أيضا يمر بمرحلتين، الأولى: اختيار فريق من المحررين من مجلة فرانس فوتبول لقائمة مكونة من 30 مرشحا، والذين سيتم الإعلان عنهم يوم 21 أكتوبر المقبل، أما فى المرحلة الثانية: تختار لجنة تحكيم دولية مؤلفة من صحفى متخصص حسب كل دولة 5 مرشحين من القائمة المكونة من 30 لاعبا، ومن ثم يتم التصويت بمنح كل من المرشحين نقاط تقييم من 1 لـ 6.



وتعتمد فرانس فوتبول على 3 معايير: الأداء الفردى والجماعى (الألقاب) خلال العام، وفئة اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)، ومهنة اللاعب.



بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم تحديد أيضا المعايير الواجب اتباعها فى حالة التعادل، فبعد تطبيق الثلاثة معايير السالف ذكرها يتم بعد ذلك تنظيم جولة جديدة بين اللاعبين المتعادلين.



من جانبها، لا تزال مجلة فرانس فوتبول تدخل تعديلات على جوائزها، حيث سيتم منح جائزة جديدة هذا العام تحت مسمى «جائزة ياشين» لأفضل حارس فى العالم، وتعتبر الجائزة الجديدة هى الأولى من نوعها فى تاريخ جوائز المجلة الفرنسية، والتى بدأت مشوارها مع الكرة الذهبية منذ عام 1956.



وكانت المجلة قد استحدثت فى العام الماضى جائزتى الكرة الذهبية لأفضل لاعبة فى العالم، وأفضل لاعب شاب تحت عمر 21 سنة.



والعام الماضى منحت الجائزة الجديدة، والتى كانت تحت مسمى «جائزة كوبا» لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، للفرنسى كيليان مبابى، وهذا بجانب جوائزها العريقة الأساسية منذ زمن وهى الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم وأخرى لأفضل لاعبة.



الكرة الذهبية هى جائزة معروفة لعامة الناس، فهى عبارة عن شكل كرة يبلغ ارتفاعها 31 سنتيمترا وعرضها 23 سنتيمترا، ويصل حجمها 7.2 كيلو جرام، ومثبتة على قاعدة من البايرايت، والجائزة كلها مغمورة بالذهب وتحمل اسم الفائز بها.



وتوج لوكا مودريتش بجائزة الموسم الماضى، وذلك متفوقا على البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، والفرنسى انطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسبانى.



وأضاف المنظمون على هذا الحفل بعض الجوائز فى الموسم الماضى، حيث تم تسليم جائزة أفضل لاعبة كرة قدم وفازت بها أداء هيجربيرج، وأيضا الجائزة الثانية كانت افضل لاعب تحت 21 عاما ونجح فى الفوز بها الشاب الفرنسى كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان.



وكان توج ليونيل ميسى لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال الحفل المقدم من الاتحاد الدولى لكرة القدم والذى أقيم فى ميلانو.