مستشار الرئيس اللبناني: قرارات الحريري كانت ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية

قال مستشار الرئاسي اللبناني، رفيق شلالا، إن القرارات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية، لتخفيض حدة التظاهرات في البلاد، معقبًا: "هذه القرارات تصدر لأول مرة في التاريخ السياسي الحديث للبنان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، مساء اليوم الاثنين، أن التظاهرات الشعبية كان لها تأثير كبير على الإسراع في اتخاذ هذه القرارات، مستطردًا: "هذه القرارات كان لا بد منها من معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية".

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، قد أعلن عدة إصلاحات ستنفذها الحكومة، خلال الفترة المقبلة، تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، مشيرًا إلى أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة للدولة.

وأوضح أنه سيتم إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرار مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية، وعدد من المؤسسات الأخرى غير الضرورية؛ توفيرًا للأموال، مضيفًا أن هذه القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية.



