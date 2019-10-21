ساري: رونالدو يمتلك عقلية غير عادية

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شدد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي على صعوبة مباراة فريقه أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال ساري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"نحن نلعب ضد فريق قوي، إنهم يتمتعون بموسم جيد وأفضل مما توقعه الجميع".

وأضاف :"نحن الآن نخلق فرص أكثر مما فعلنا في بداية الموسم، أعتقد أننا على الطريق الصحيح ونحتاج فقط إلى التحسين".

وأكمل ساري :"لا أعتقد أن رامسي سيكون متاحًا ليوم غد، إنه يعمل بجد من أجل التغلب على الإرهاق البدني، دانيلو بخير لكني لا أعتقد أنه يمكنه لعب 90 دقيقة حتى الآن ".

وعن مستوى كريستيانو رونالدو، نجم فريقه علّق ساري قائلًا :"رونالدو لديه عقلية غير عادية. يمكنه تحديد أهدافه الشخصية والجماعية بطريقة رائعة".

وأتم ساري تصريحاته قائلًا :"لقد حظينا بمستوى متميز من ناحية إيجاد التوازن الصحيح على خط الدفاع، ومع ذلك، آمل أن أتمكن من إجراء تغييرات دون أن أفقد التماسك".