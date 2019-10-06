جوارديولا مرشحا لرئاسة حكومة كتالونيا

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين أن وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، بيري اراجونيس، أعرب عن رغبته في دعم المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتولي منصب رئيس الحكومة الكتالونية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بعض من القيادات الكتالونية مثل أرثر ماس وكارليس بويجدمينت، بالإضافة إلى رجال أعمال مشهورين، هم أصحاب فكرة الزج بجوارديولا في أتون الانتخابات المقبلة، حيث يرون أنه أفضل قائد للحراك الانفصالي الذي تعج به أرجاء كتالونيا في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العائق الأبرز أمام هذا المشروع السياسي هو رغبة جوارديولا في الاستمرار مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الجاري، أي أنه لن يعود إلى إسبانيا قبل يونيو المقبل.