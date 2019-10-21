أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يرفض تطاول مرتضى منصور رئيس الزمالك على محمود الخطيب رئيس الأهلي، مشيرًا إلى أن تأجيل لقاء القمة مؤخرًا من قبل الأمن، جاء في مصلحة الأبيض.

وقال عامر في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان في صالح الأبيض، ولابد من ضرورة عقد جلسة لحل الأزمة".

وأضاف رئيس سموحة: "مصلحة مصر فوق كل الأندية، الأهلي لديه الحق في كل ما يقوله الآن، ولكن مصلحة الدولة تحدد هذه الأمور".

وتابع: "يجب أن يتم عقد جلسة بين اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والنادي الأهلي لحل هذه الأزمة".

وأوضح: "لا بد من حدوث نوع من التقارب واللقاء بين جميع الأطراف، ووقتها سيتم حل المشكلة وستخرج الكرة المصرية منتصرة".

وأستكمل: "كلنا نرى أن تأجيل القمة جاء لخدمة الزمالك، لا أعرف السبب ولكنه إحساس تكون لدينا، أنا متعاطف مع الأهلي لأن لديه قدر كبير من الإلتزام وحديثه دائمًا عن جداول مباريات موضوعه أو لوائح".

وأردف: "أرفض أي تطاول من مرتضى منصور على الخطيب، هذا واقع والكل يعرفه".

وأشار: "أعرف الخطيب منذ سنوات طويلة وأشهد له حسن الخلق، وتنازلت عن لاعبين من سموحة حبًا فيه، تعامله معي كان راقيًا ولم يستغل الأمر لدفع أموال أقل".

واختتم: "مرتضى منصور رجل مهذب جدًا وظريف للغاية، ولكن لا أعرف ماذا يحدث له عندما يقف أمام الكاميرات أو يتحدث أمام الإعلام".