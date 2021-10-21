 الأناضول: توقيف 15 شخصا للاشتباه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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الأناضول: توقيف 15 شخصا للاشتباه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية

د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 3:51 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 3:51 م

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنه جرى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 15 شخصا للاشتباه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية القول إنه تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب الادعاء العام في اسطنبول.

وقالت المصادر إن المشتبه بهم كانوا ينقلون معلومات ووثائق إلى الاستخبارات الإسرائيلية.

وأضافت أن الشبكة اعتمدت على مواطنين فلسطينيين وسوريين يعيشون في تركيا، وتلقوا مدفوعات عبر حوالات مصرفية وحوالات بريدية.

ومثل المشتبه بهم أمام محكمة، وجرى نقلهم إلى سجن مالتبه في اسطنبول.

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