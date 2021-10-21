الحكومة الفلسطينية توقع اتفاقيتي دعم للشباب من ألمانيا بقيمة 11 مليون يورو

وقعت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس، اتفاقية دعم مع ألمانيا في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب، بقيمة 11 مليون يورو.



وقع الاتفاقية الأولى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوكزا، وسيتم من خلالها دعم إحدى الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، للجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية في مجال التدريب المهني والتقني، وسيستفيد منها 150 طالبا سيتلقون تدريبا أكاديميا الى جانب تدريب عملي في إحدى الشركات الشريكة للدراسة المزدوجة.



ووقّع الاتفاقية الثانية رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني الفلسطيني زياد جويلس، والمديرة الإقليمية لمؤسسة "جي آي زد" أنيا جوم، ومدير برنامج (دو تفيت) هانز يواكيم زينكن، والتي تهدف الى تنمية القدرات لموظفي التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي يعتبر أحد برامج تعزيز التوظيف والتشجيع على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان إن "ألمانيا تقف بكل جدية معنا فهذه ليست الاتفاقية الأولى، ونحن سعداء بتواصل الدعم الأوروبي والألماني لفلسطين بما يعزّز مؤسساتها لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال".



من جانبه، قال الممثل الألماني: "التعليم يشكّل علامة فارقة تتميز بها فلسطين، فالتعليم يجب أن يساعد في دخول سوق العمل، لهذا تم توقيع الاتفاقيتين اليوم بهذا الخصوص لربط التعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجات سوق العمل ضمن إطار مشاريع تشغيل الشباب".