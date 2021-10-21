إغلاق جزئى لمطالع كوبرى الساحل اتجاه القاهرة لمدة 3 أيام بسبب أعمال صيانة

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وذلك في ضوء القيام بأعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الاسفلتية.

وأشارت المحافظة ، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليه بالتبادل وذلك لمدة 3 أيام فقط ابتداء مـن الساعة 12 صباح غد الخميس حتـى الساعة الخامسة صباح السبت القادم على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها .

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية .

وفي نفس السياق، أعلنت محافظه الجيزة عن استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأشارت المحافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد الخميس حتى الساعة الخامسة صباح السبت القادم على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.