أوكرانيا: مقتل 66750 من «الغزاة الروس» منذ بداية الحرب

قتلت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 66750 من "الغزاة الروس"، بينهم قرابة مئة جندي أمس الجمعة، وذلك منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم الجمعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته اليوم وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 2573 دبابة روسية و 5258 عربة مدرعة و 1648منظومة مدفعية و 372منظومة صواريخ متعددة ، و189من معدات الدفاع الجوي .

وأضاف أنه تم تدمير 269طائرة حربية و243 طائرة مروحية و 1325 مركبة مسيرة للعمليات التكتيكية 329 صاروخ كروز و4006 شاحنة وصهاريج وقود و147 وحدة من المعدات الخاصة .

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.