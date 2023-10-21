أبدى خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، عدم رضاه بسبب التعادل مع سيمبا التنزاني مساء أمس الجمعة، في الدوري الأفريقي.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني 2-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وقال خالد بيبو في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الشوط الأول كان من الممكن أن نفوز بـ4 أهداف أمام سيمبا، ولكنها كرة القدم أهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف: "إهدار الفرص هو أمر وارد في كل أندية العالم، وكان طبيعيًا الضغط الذي تعرضنا له في الشوط الثاني".

وأوضح بيبو: "كان من الممكن أن نسجل الهدف الثاني قبل أن نستقبل أهدافًا، ورغم أني أرى أنها نتيجة إيجابية إلا أني غير سعيد بالنتيجة بسبب رغبتي في تحقيق الفوز".

وأشار مدير الكرة: "في النهاية نقول الحمد لله على عدم الخسارة بسبب أن هذا الفريق دائمًا ما يحقق الفوز على الأهلي في ملعبه".

وانتقل بيبو للحديث عن موقف المصابين.. قائلًا: "محمد عبد المنعم تعرض لكدمة في مباراة المنتخب وبالتالي فضلنا إراحته وعدم الدفع به".

وأتم: "أما إمام عاشور فتعرض أيضًا لكدمة قوية في مباراة الإسماعيلي، وبالتالي فضلنا عدم إشراكه بسبب المباريات التي تنتظرنا".