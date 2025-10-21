تنظيم جلسة نقاشية حول تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في الفيوم

نُظمت اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالمحافظة"، بديوان عام محافظة الفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفي إطار تنفيذ الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ "قطاع المياه"، بالتعاون بين وزارتي البيئة والموارد المائية والري، ومنظمة اليونسكو.

وشارك في الجلسة الدكتورة هالة إبراهيم مدير عام إدارة الأزمات البيئية بوزارة البيئة، والدكتور بشر إمام ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في مصر، والدكتورة رباب كامل ممثل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري بالفيوم، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وناقش المشاركون تأثير التغيرات المناخية على قطاعات الري والسياحة بالفيوم، واستعرضوا جهود الدولة في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتنفيذ مشروعات ترشيد الاستهلاك وتبطين الترع والتوسع في أنظمة الري الحديثة، مؤكدين أهمية الحوار المجتمعي في تعزيز الوعي البيئي ومشاركة المواطنين في صياغة الحلول المستدامة.

كما تناولت الجلسة دور الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على جعل الفيوم نموذجًا بيئيًا متكاملًا يجمع بين المقومات الزراعية والسياحية والطبيعية.