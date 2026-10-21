الشراء الموحد تبحث توطين صناعة اللقاحات وإتاحة علاجات مبتكرة لمرضى الهيموفيليا

بحثت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، مع وفد من شركة «فايزر» العالمية آفاق التعاون المشترك في توطين صناعة اللقاحات، وإتاحة العلاجات المبتكرة بالسوق المصرية، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للدراسات السريرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، وفدًا رفيع المستوى من شركة «فايزر»، برئاسة رودريجو بوجا، الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، والدكتور عمرو سيف، رئيس شركة فايزر في مصر، نيابة عن رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وتناول اللقاء فرص توطين صناعة اللقاحات محليًا، بما يدعم القدرات التصنيعية الوطنية ويعزز استدامة إتاحة المستحضرات الحيوية، إلى جانب بحث فرص إتاحة العلاجات المبتكرة، خاصة في مجال رعاية مرضى الهيموفيليا، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحسين فرص حصول المرضى على العلاجات الحديثة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز دور مصر مركزًا إقليميًا للدراسات السريرية، بما يسهم في إنتاج أدلة إكلينيكية تعكس خصائص المرضى واحتياجاتهم، ويدعم اتخاذ القرارات الصحية المبنية على الأدلة، وتقييم العلاجات المبتكرة وإتاحتها بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية.

وتطرق اللقاء إلى سبل الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات العالمية لدعم التصنيع المحلي، وتحقيق التوازن بين إتاحة العلاجات المتقدمة وضمان استدامة الإنفاق الصحي، مع التأكيد على مواصلة التنسيق لدراسة فرص التعاون بما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية، ودعم الأمن الدوائي المصري وتطوير الصناعة الوطنية، بما يسهم في توسيع إتاحة الحلول العلاجية الحديثة للمواطنين.

وضم وفد «فايزر» عددًا من المسؤولين عن المجالات العلاجية وإتاحة الأسواق والتسعير والمناقصات والشؤون العامة والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا.

كما شارك من جانب الهيئة الدكتورة ماري كيرلس، مدير الإدارة المركزية للشراء والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للإمداد، إلى جانب مدير عام المستحضرات الطبية، ومدير إدارة التعاون الأفريقي، وفريق التكنولوجيا الطبية.