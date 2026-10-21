استئصال ورم بالجيب الفكي وإغلاق ناسور فموي لمريضة بمستشفى صدر المنيا

الفريق الطبي يستأصل الورم بالكامل ويغلق الناسور بتقنية الوسادة الدهنية الخدية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح الفريق الطبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الأسنان في مستشفى صدر المنيا، في إجراء جراحة دقيقة لمريضة تبلغ من العمر 42 عامًا، لاستئصال ورم بالجيب الفكي الأيمن، وإغلاق ناسور فموي جيبي باستخدام تقنية «الوسادة الدهنية الخدية»، في تدخل جراحي متخصص يعكس تطور الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمتابعة الدكتورة الشيماء علي طه، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور أسامة أحمد مفتاح، مدير المستشفى.

وكشف البيان أن المريضة كانت تعاني وجود اتصال غير طبيعي بين تجويف الفم والجيب الفكي الأيمن، نتيجة الإصابة المصاحبة للورم، وهو ما استدعى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتجهيزها للتدخل الجراحي، نظرًا لدقة الحالة وحاجتها إلى مهارات متخصصة في جراحات الوجه والفكين.

وأجرى الفريق الطبي الجراحة تحت تأثير التخدير الكلي، وشملت استئصال الورم بالكامل من الجيب الفكي الأيمن، مع كحت وإزالة بطانة الجيب، ثم ترميم موضع الإصابة وإغلاق الناسور باستخدام تقنية «الوسادة الدهنية الخدية» (Buccal Fat Pad)، وهي إحدى التقنيات الجراحية المستخدمة في ترميم العيوب بالأنسجة وإغلاق الاتصالات غير الطبيعية بين الفم والجيب الفكي.

وتكللت الجراحة بالنجاح، واستقرت الحالة العامة للمريضة، التي تخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى لمتابعة تعافيها.

ويأتي هذا النجاح في إطار جهود مستشفى صدر المنيا لتطوير خدماته الطبية المتخصصة، وتعزيز قدرات وحدة جراحة الوجه والفكين على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة المنيا.