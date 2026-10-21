ليفربول يقهر فياريال في مباراة ماراثونية بدوري أبطال أوروبا

حول فريق ليفربول الإنجليزي تأخره بهدفين إلى الفوز 4 / 3 على حساب ضيفه فياريال الإسباني مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الجورجي جورج ميكوتادزه هدف تقدم فياريال في الدقيقة الرابعة، وأضاف المدافع سيرجي كاردونا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 29.

وقلص الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الفارق، بهدف أول لليفربول في الدقيقة 34، وأدرك الأوروجواياني رونالد أراوخو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأحرز ماك أليستر هدفا ثانيا له والثالث لليفربول، في الدقيقة 65، ثم أضاف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الرابع بعد 3 دقائق، قبل أن يقلص الفارق الكندي تاني أولواسي بالهدف الثالث لفياريال.

رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر وحامل اللقب، أما فياريال فتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.