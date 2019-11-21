فى سابقة هى الأولى من نوعها كلف الرئيس الإسرائيلى رءوفين ريفلين، اليوم، رئيس الكنيست يولى أدلشتاين بمهمة اختيار رئيس للوزراء خلال مهلة تنتهى خلال 21 يوما، وذلك تجنبا لإجراء انتخابات ثالثة.

وقال ريفلين: «ابتداء من اليوم الخميس ولمدة 21 يوما يكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة فى أيدى أعضاء الكنيست»، وفقا لموقع «آى 24» الإخبارى الإسرائيلى.

وأضاف ريفلين أنه «لا يوجد مرشح قادر على تشكيل حكومة، الليلة الماضية، أبلغنى زعيم تحالف «أزرق أبيض» والمكلف بتشكيل الحكومة بينى جانتس أنه لا يستطيع تشكيل حكومة».

وتابع: «فشل جانتس وهو المرشح الثانى فى محاولة تشكيل حكومة، كما فشل قبله رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، هذه هى المرة الأولى فى تاريخ إسرائيل نصل فيها إلى هذه الحالة، أود أن أذكركم بأن هذه النتيجة السياسية المخيبة تأتى بعد فترة انتخابات ثانية فرضت على الإسرائيليين».

يشار إلى أن زعيم تحالف «أزرق أبيض» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بينى جانتس، أعلن أمس، عن عدم قدرته على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وإعادة كتاب التكليف للرئيس ريفلين.

وفى حال أخفق الكنيست، ستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة فى أقل من عام، ومن المرجح أن تجرى فى مارس المقبل.

وهى المرة الأولى التى يتم فيها تكليف الكنيست اختيار أحد النواب لتشكيل حكومة، وهو الملجأ الأخير بحسب القانون الإسرائيلى عندما تعجز الشخصيات التى أوصى بها الرئيس على تشكيل حكومة.