منح «عجاف 200» جائزة لجنة التحكيم من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

حصل العرض المسرحي (عجاف+200) من ليبيا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي اختتمت فعالياته، الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي.

حصل العرض على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة (محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية)، وهى إحدى مسابقات الدورة الخامسة، التي تنافس فيها 3 أعمال مسرحية من مصر وليبيا، والعرض لفرقة (الركح) الدولي للمسرح والفنون، التي شاركت في العديد من التظاهرات والمهرجانات العربية وحصلت على العديد من الجوائز.

(عجاف+200) عرض مسرحي يستعرض فكرة بسيطة في إطار كوميدي حول أشخاص يتوصلون بعد 200 عام إلى اختراع آلة عبور الزمن فيعودون لاكتشاف تاريخ أجدادهم ليصدموا بما تعيشه بلادهم من أحوال، العرض للكاتب العراقي سعد هذابي، وإعداد وإخراج وسيم بورويص، وبطولة حاتم قرقوم وأحمد المطردي ومحمود الورفلي وأيمن نحول.