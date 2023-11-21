المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية تبرمان اتفاقية تعاون جديدة

من المقرر أن توقع المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية اتفاقية جديدة طويلة الأجل تغطي التعاون الدفاعي والتكنولوجي، وذلك مع وصول الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام.



ويأتي "اتفاق داونينج ستريت" في أعقاب اتفاقات مماثلة مع سنغافورة واليابان، ويأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة إلى تعزيز نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



ويبدأ يون، زيارته الرسمية اليوم الثلاثاء، والتي ستشمل اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء ريشي سوناك والتوقيع الرسمي على الاتفاق في داونينج ستريت يوم غد الأربعاء.



وقبل الزيارة، أشار سوناك إلى 21 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) تلتزم بها الشركات الكورية الجنوبية كاستثمارات في المملكة المتحدة.



ومن المتوقع أن تكون التجارة والاستثمار محور الزيارة، حيث من المقرر أن يطلق وزير التجارة كيمي بادينوش مفاوضات جديدة حول اتفاقية تجارة حرة محدثة.



وأبرمت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية في عام 2019، حيث تهدف الاتفاقية إلى حد كبير إلى الحفاظ على تدفق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإزالة حالة عدم اليقين.