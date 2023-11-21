وصول 13 شاحنة مساعدات إماراتية إلى معبر رفح

وصلت إلى معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش؛ تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، ليتم توزيعها لاحقا ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي أمر بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشرفت مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات على وصول القافلة التي ضمت (13) شاحنة بإجمالي حجم مساعدات 272.5 طن تتكون من 16 ألفا و800 طرد غذائي بوزن 252 طنا محملة على 10 شاحنات، يستفيد منها 84 ألف شخص إلى جانب 360 خيمة بوزن 20.5 طن محملة على 3 شاحنات.

وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية (الفارس الشهم 3) وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده 49 طائرة حتى الآن من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة وتشمل المساعدات مستشفى ميدانى و4 محطات تحلية مياه وأخرى متنوعة.