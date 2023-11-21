 ميمي عبد الرازق: ندمت على رد فعلي ضد أجويرو - بوابة الشروق
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ميمي عبد الرازق: ندمت على رد فعلي ضد أجويرو

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 2:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 2:45 ص

قال ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق الداخلية السابق، إن ما حدث مع اللاعب عبدالرحمن أجويرو، في ركلة الجزاء التي سددها أمام مودرن فيوتشر، بالدوري نرفزة ملعب وخروج عن الشعور، بسبب عدم التزامه بالتعليمات.

وأضاف عبدالرازق في تصريحات تليفزيونية: "رفضت أن يسدد اللاعب ركلة الجزاء، وكنت أصرخ خارج الملعب لمنعه من التسديد".

وتابع: "قبل أن يسدد أجويرو، أكدت للجهاز الفني أنه سوف يضيع الكرة، ورفضت توقيع عقوبة عليه وفي مباراة ودية اعتمدت عليه بعدها".

وأتم: "ندمت على رد فعلي ضده بكل تأكيد، وتشبيه بالأرجنتيني أجويرو بسبب تعامله مع حلاق جيد".


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