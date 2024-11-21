تترافق الدورة الشهرية مع مجموعة من الأعراض الجسدية، أو حالة من المزاج، أو السلوك السلبي.

وأوضح موقع "سي ان ان"، نقلا عن موقع المكتبة الوطنية للطب في أمريكا، أن مسببات أعراض ما قبل الدورة الشهرية تبقى غير واضحة حتى الآن، ولكن بما أنها تتزامن مع التقلبات الهرمونية فقد يعود السبب إلى عدم وجود توازن هرموني مثل زيادة هرمون الأستروجين ونقص البروجسترون.

وهناك العديد من العلاجات التي يمكن وصفها للحدّ من أعراض الدورة الشهرية ومنها:

• شاي البابونج

تلجأ العديد من النساء إلى العلاجات العشبية التي قد تكون فعالة جدًا كبديل طبيعي لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية وأعراضها الأخرى.

وأوضح موقع المكتبة الوطنية للطب في أمريكا أنه تم اقتراح علاجات عشبية مختلفة لعلاج الدورة الشهرية، وشاي البابونج هو أكثرها شيوعاً، إذ يمتلك خصائص مضادة للتشنج، والتي يمكن أن تخفف من التشنجات المؤلمة المرتبطة بالدورة الشهرية.

ويساعد شاي البابونج أيضًا على تعديل عمل الدوبامين والسيروتونين، مما يساعد على تقليل تأثير أعراض الاكتئاب. ويعمل شاي البابونج أيضًا على تقليل الإحساس بالألم عن طريق تثبيط أنزيم الأكسدة الحلقية COX، إضافة إلى تقليل الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي. كما تم أيضًا استخدام الأنشطة المضادة للالتهابات والمسكنات المرتبطة بالبابونج بشكل فعال للتخفيف من أعراض الدورة الشهرية.

• ماء جوز الهند الأخضر والشوكولاتة الداكنة

في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاجات الطبيعية اهتماما كبيرا في علاج أعراض الدورة الشهرية. ومن المعروف أن ماء جوز الهند الأخضر والشوكولاتة الداكنة والإيبوبروفين تعمل من خلال آليات متشابهة لتقليل شدة آلام الدورة الشهرية.

ويحتوي ماء جوز الهند الأخضر والشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من المغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تقليل توتر العضلات، وربما تسبب توسع الأوعية.

يُعرف محتوى الفلافونويد في الشوكولاتة الداكنة أيضًا بخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات عن طريق تثبيط إنتاج هرمونات البروستاجلاندين المسئولة عن الألم أثناء الدورة الشهرية.

يُعد الإيبوبروفين واحدًا من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأكثر استخدامًا (NSAIDs) لعلاج أعراض الدورة الشهرية، ويعمل بشكل مشابه لماء جوز الهند الأخضر والشوكولاتة.