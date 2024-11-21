كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: خطوة منطقية

رحب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، معتبرا أنها "خطوة منطقية يجب اتخاذها".

وقال بيترو، في منشور على حسابه على منصة "إكس"، "هذه هي الخطوة المنطقية التي يجب أن تُتخذ. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. المحكمة الجنائية الدولية تقول ذلك ويجب احترام هذا القرار".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، قرارا تاريخيا بأوامر اعتقال ضد رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي بحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وتعتبر ملاحقة نتنياهو وجالانت حدثا مهما للغاية في سياق القانون الدولي الإنساني أيضا، لكونه الأمر الأول من نوعه الذي يصدر ضد قيادات سياسية على أعلى مستوى في إسرائيل على خلفية تطورات القضية الفلسطينية.