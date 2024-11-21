مسئول أمريكي: نرفض قرار الجنائية وننسق بشأن الخطوات التالية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إنهم يرفضون إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين.

وأضاف: "أوضحنا أن المحكمة الجنائية الدولية لا ولاية قضائية لديها على هذه المسألة"، مؤكدا: "ننسق مع الشركاء بمن فيهم إسرائيل الخطوات التالية لقرار الجنائية الدولية".

وكان البيت الأبيض قد أكد رفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".