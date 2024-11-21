علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالقول: "هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب"، مشيرا إلى أن "المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها".

وأكد نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأوضح أن "قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس"، موضحا أن "إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "المحكمة التي توجه إلينا تهما وهمية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تنفذ ضدنا وضد آخرين في العالم".

وقال نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة للمحاكمة السياسية".

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".



علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".