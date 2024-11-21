المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء إثر انتقاده للنظام العسكري

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أقال رئيس المجلس العسكري في مالي رئيس الوزراء تشوجويل مايجا وحكومته اليوم الأربعاء، بعد أيام من انتقاده للنظام العسكري.

وتم الإعلان عن الخطوة في قرار رئاسي أصدره الكولونيل أسيمي جويتا، الرئيس المؤقت للبلاد. وتلا القرار الأمين العام للرئاسة على قناة "أو آر تي إم" التلفزيونية الرسمية.

ويحكم مالي قادة عسكريون منذ استولى على السلطة مجلس عسكري في 2020، ونفذ عسكريون انقلابا آخر في العام التالي.

وفي يونيو 2022، تعهد المجلس العسكري بإعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024، لكنه أرجأ الانتخابات لاحقا. ولم يتم تحديد موعد بعد للانتخابات الرئاسية.

واتهم مايجا الذي عينه الجيش، المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات دون إخطاره، وقال فى تجمع لأنصاره يوم السبت الماضي: إن الالتباس بشأن نهاية المرحلة الانتقالية من شأنه أن يشكل "تحديات خطيرة وخطر العودة للخلف". ونظم المجلس العسكري مظاهرات مناوئه له في رد فعل على بيان مايجا.

ولم يتم الإعلان عن رئيس وزراء جديد بعد.