 زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. شعبة الاتصالات تكشف السبب والموعد والتفاصيل (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. شعبة الاتصالات تكشف السبب والموعد والتفاصيل (فيديو)


نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:09 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:10 ص

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على دراسة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت التي سيحدد قيمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، صباح الخميس: «سبب التوجه لزيادة هو ارتفاع أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، علاوة على أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة أسعار خدماتها بنحو 15% لتغطية تكاليف التشغيل».

وتابع: الجهاز القومي سيدرس ظروف المواطنين قبل وضع وإقرار أي زيادة رسمية، والزيادات ستشمل كل الخدمات والتطبيقات الإلكترونية.

واختتم قائلا: موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت لن يقل عن 3 أشهر مقبلة، والموعد الرسمية مسئولية الجهاز القومي للاتصالات.

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