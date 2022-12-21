الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك، مشيرة إلى أن خسائر الجانب الأوكراني في هذه المنطقة بلغت نحو 80 قتيلا ودبابة واحدة و3 مدرعات.

وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية من طراز "مي 8" في دونيتسك.

وأضاف البيان أن "ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا قتلوا على محور كوبيانسك، بجانب تدمير منشأة لتخزين النفط بغارة جوية على منطقة أندريفكا بمقاطعة خاركوف".

ولفت بيان الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا على محور كراسنوليمانسكي واستسلام 6 آخرين، موضحة أنه جرى تدمير مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع في مناطق تيميروفكا زابوروجيا وأرتيموفسك بدونيتسك، منوهة باعتراض صاروخين من نظام "هيمارس" في منطقة نوفوكراسنيانكا بلوجانسك.

في السياق، قال مسؤول عسكري في إقليم لوجانسك إن أكثر من 30 من أفراد الجيش الأوكراني قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي لوجانسك اليوم الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المسئول قوله: إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات العسكرية نتيجة العمليات الهجومية النشطة لقوات لوجانسك، وقتلوا ما يصل إلى 35 فردا".

وأوضح أن قوات لوجانسك دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث ناقلات جند مدرعة أوكرانية ومدفعين و13 مركبة خاصة.