اليونان ترسل فرقاطة للمشاركة في عملية بقيادة أمريكا ضد الحوثيين

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس لشبكة "إي آر تي" اليونانية التلفزيونية، اليوم الخميس، إن اليونان سترسل فرقاطة للمشاركة في العملية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين الجوية.

وتهدف العملية، التي يطلق عليها حارس الازدهار، لحماية الشحن التجاري من الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن دعما لحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت مصادر حكومية في أثينا اليوم الخميس، إن تأمين المرور عبر المياه الدولية، وخاصة البحر الأحمر قبالة اليمن، يعد أمرا مهما لقطاع الشحن التجاري اليوناني، الأكبر في أوروبا.