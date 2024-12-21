حماس: الاحتلال يتعمد ترك الألغام في مناطق يسعى لتهجير سكانها

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قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي, إنَّ الضفة الغربية بأهلها وشبابها الثائر ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه حتى الحرية والتحرير.

وأضاف في بيان للحركة، اليوم السبت: «الاقتحامات المتكررة لمدن الضفة واعتقال المواطنين والتنكيل بهم وتحطيم ممتلكاتهم، أساليب همجية تعبر عن طبيعة الاحتلال الفاشي المجرم».

ونعى القيادي مرداوي، الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) الذي استشهد في انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال في منطقة الرشايدة جنوب شرق بيت لحم.

واتهم القيادي في حماس الاحتلال بتعمد ترك الألغام في المناطق التي يسعى لتهجير سكانها، بهدف قتلهم وحرمانهم من حرية الحركة في قراهم وأراضيهم.

وأشاد مرداوي بتصدي المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة السيلة الحارثية في جنين، وخوضها اشتباكات مباشرة من جنود الاحتلال.

ولفت إلى أن ما شهدته السيلة الحارثية دليل على فشل الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية في اجتثاث المقاومة من الضفة، وفق تعبيره.

وأوضح أن هجمات المستوطنين المدعومة من حكومة الاحتلال على القرى الفلسطينية في الضفة لن تفلح في تهجير المواطنين من أرضهم، وستزيد من إصرارهم على الثبات ومواجهة مخططات الاحتلال.