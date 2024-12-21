إدانات عربية ودولية لحادثة الدهس بألمانيا

أدانت دول ومنظمات حادثة الدهس بأحد أسواق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية، أمس الجمعة، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 200 شخص.

وأعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها للحادث، مؤكدة تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها لكل أشكال العنف والإرهاب.

وقد أدانت وزارة الخارجية في قطر بشدة حادث الدهس، مؤكدة، في بيان اليوم السبت، موقف الدوحة الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تندد بحادث الدهس الذي وقع في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماجدبورج الألمانية، مؤكدة موقفها في نبذ العنف.

بدورها، أعربت الخارجية التركية عن "حزنها العميق إزاء الحادث، وقالت، في بيان، "نأمل أن يتم كشف دواعي هذا الهجوم الذي ندينه بشدة، في أقرب وقت ممكن، وأن تتم محاسبة الجناة أمام العدالة، ونؤكد وقوفنا مع ألمانيا في هذا اليوم الأليم".

في السياق ذاته، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة "إكس": "قلبي مع ضحايا العمل الوحشي والجبان في ماجدبورج"، داعية إلى ضرورة التحقيق في الحادث ومعاقبة المسئولين عنه.

بدوره، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته عن تعازيه لألمانيا، مؤكدا وقوفه إلى جانبها.

أعلن رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية أن حصيلة قتلى هجوم الدهس الذي وقع في سوق عيد الميلاد بعاصمة الولاية، ماجدبورج، ارتفعت إلى 5 أفراد.

وقال راينر هاسلوف اليوم السبت إن أكثر من 200 شخص أصيبوا عندما قاد طبيب سعودي سيارة سوداء "بي إم دبليو" عمدا داخل السوق مساء أمس الجمعة، مضيفا أن حالة كثير من المصابين خطيرة.



