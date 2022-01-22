قاضي يحظر إلزام بايدن على العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح كورونا

حظر قاضي فيدرالي، اليوم الجمعة، إلزام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للعمال الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا"، وقضى أن "الحكومة لا يمكنها معاقبة أولئك الذين يختارون عدم التطعيم".‏

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جيفري براون، إن حكمه كان حول "ما إذا كان بإمكان الرئيس بجرة قلم ودون تدخل من الكونغرس، أن يطلب من ملايين الموظفين الفيدراليين الخضوع لإجراء طبي كشرط لتوظيفهم"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويمثّل حكم اليوم الجمعة أحدث انتكاسة لضغط الرئيس جو بايدن لمزيد من التطعيمات.

وأعلن بايدن في سبتمبر الماضي عن إلزام الموظفين الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا" بغرض التخفيف من تفشي متحور "دلتا" المتفشي آنذاك، كما أنه أنشأ تفويضات لأصحاب العمل الكبار والعاملين في مجال الرعاية الصحية.